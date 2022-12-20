В Харьковской области после мощного взрыва вспыхнул пожар
Требует проверки
Ориентировочно в полтретьего ночи 20 декабря в Харьковской области раздался мощный взрыв.
Сразу после этого разразился масштабный пожар.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сейчас смотрят
В то же время там предполагают, что взрыв и вспыхнувший после него пожар не являются следствием вражеского прилета, потому что воздушная тревога не была объявлена.
Сирены об опасности извещали только в 22:06 19 декабря.
Официальные комментарии пока не поступали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.