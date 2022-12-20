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Факты / Україна

В Харьковской области после мощного взрыва вспыхнул пожар

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
В Харьковской области после мощного взрыва вспыхнул пожар

Ориентировочно в полтретьего ночи 20 декабря в Харьковской области раздался мощный взрыв.

Сразу после этого разразился масштабный пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В то же время там предполагают, что взрыв и вспыхнувший после него пожар не являются следствием вражеского прилета, потому что воздушная тревога не была объявлена.

Сирены об опасности извещали только в 22:06 19 декабря.

Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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