У Харківській області після потужного вибуху спалахнула пожежа
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Орієнтовно о пів на третю ночі 20 грудня в Харківській області пролунав потужний вибух.
Відразу після цього спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Водночас там припускають, що вибух та пожежа, що спалахнула після нього, не є наслідком ворожого прильоту, тому що повітряну тривогу не було оголошено.
Сирени про небезпеку сповіщали лише о 22:06 19 грудня.
Офіційних коментарів поки не надходило.
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