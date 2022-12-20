У Харківській області після потужного вибуху спалахнула пожежа

Грудень, 20 в 6:36

Орієнтовно о пів на третю ночі 20 грудня в Харківській області пролунав потужний вибух.

Відразу після цього спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зараз дивляться

Водночас там припускають, що вибух та пожежа, що спалахнула після нього, не є наслідком ворожого прильоту, тому що повітряну тривогу не було оголошено.

Сирени про небезпеку сповіщали лише о 22:06 19 грудня.

Офіційних коментарів поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.