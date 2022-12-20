Декабрь, 20 в 19:10

Соединенные Штаты намерены прислать Украине электронное оборудование, которое позволяет превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в “умные бомбы”, что обеспечивает высокую степень точности наведения на цель.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова нескольких американских чиновников.

Ожидается, что решение об отправке комплектов в Украину будет добавлено в следующий пакет помощи Украине в сфере безопасности уже на этой неделе, сообщили источники телеканала.

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Хвостовые комплекты наведения сочетают в себе системы навигации и глобального позиционирования, и могут быть соединены с бомбами разного веса и размеров для создания того, что Пентагон называет объединенным боеприпасом прямого удара (JDAM). Американские военные использовали эту технологию на 200 килограммовых бомбах и больших 800 килограммовых бомбах для нанесения ударов с высокой степенью точности.

Официальные источники CNN не сообщили, сколько таких комплектов или какой конкретный тип JDAM будет предоставлен.

Телеканал отмечает, что высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать стационарные российские оборонительные линии или другие крупные цели. Но они обычно сбрасываются с самолетов-бомбардировщиков или истребителей.

— Воздушным силам ВСУ нужно будет найти способ нацеливать и запускать JDAM из своих старых самолетов советских времен, так же как они это делали с противорадиационными ракетами HARM американского производства в начале этого года, — пишет CNN.

По данным ВВС США, эти комплекты обеспечивают неуправляемым бомбам дальность полета примерно 24 км, что означает, что они не позволят Украине нанести удар вглубь российской территории.

Напомним, ранее о передаче указанных комплексов сообщила газета Washington Post. Издание сообщало, что поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить российскую агрессию, предоставив новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы.