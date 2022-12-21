В Беларуси ограничили доступ к трем районам, граничащим с Киевской и Черниговской областями

Декабрь, 21 в 12:47

В Беларуси ограничили доступ к трем районам Гомельской области, граничащим с Украиной.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

— Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, — говорится в документе.

Именно они граничат с Киевской и Черниговской областями. С этих районов начинались попытки россиян захватить Киев в феврале.

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Отмечено, что ограничения не распространяются на физических лиц, направляющихся к пограничной полосе:

Для выполнения трудовых (должностных) обязанностей;

К месту жительства (месту пребывания) и обратно;

К месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно;

Постановление вступает в силу в четверг, 22 декабря.

Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия начала перебрасывать технику и мобилизованных оккупантов на юг Беларуси, ближе к границе с Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о риске нападения со стороны Беларуси этой зимой.

Источник: постановление Кабмина Республики Беларусь