В Беларуси ограничили доступ к трем районам, граничащим с Киевской и Черниговской областями
В Беларуси ограничили доступ к трем районам Гомельской области, граничащим с Украиной.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
— Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, — говорится в документе.
Именно они граничат с Киевской и Черниговской областями. С этих районов начинались попытки россиян захватить Киев в феврале.
Отмечено, что ограничения не распространяются на физических лиц, направляющихся к пограничной полосе:
- Для выполнения трудовых (должностных) обязанностей;
- К месту жительства (месту пребывания) и обратно;
- К месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно;
Постановление вступает в силу в четверг, 22 декабря.
Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия начала перебрасывать технику и мобилизованных оккупантов на юг Беларуси, ближе к границе с Украиной.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о риске нападения со стороны Беларуси этой зимой.