Росія перекидає техніку і військових на південь Білорусі, ближче до кордону з Україною – ЗМІ

Грудень, 20 в 17:16

Росія почала перекидати техніку і мобілізованих окупантів на південь Білорусі, ближче до кордону з Україною.

Про це повідомили у моніторинговій групі Беларускі Гаюн.

– Упродовж сьогоднішнього дня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни на Південь – ближче до кордону з Україною, – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони Резніков заявив, що ризик нападу з боку Білорусі цієї зими існує. Хоча не в інтересах керівництва держави залучати своїх військовослужбовців та втрачати їхній військовий потенціал.

Зараз дивляться

Втім, Україна серйозно оцінює всі ризики і готова до будь-якого розвитку подій.