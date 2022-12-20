Росія перекидає техніку і військових на південь Білорусі, ближче до кордону з Україною – ЗМІ
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Росія почала перекидати техніку і мобілізованих окупантів на південь Білорусі, ближче до кордону з Україною.
Про це повідомили у моніторинговій групі Беларускі Гаюн.
– Упродовж сьогоднішнього дня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни на Південь – ближче до кордону з Україною, – йдеться у повідомленні.
Раніше міністр оборони Резніков заявив, що ризик нападу з боку Білорусі цієї зими існує. Хоча не в інтересах керівництва держави залучати своїх військовослужбовців та втрачати їхній військовий потенціал.
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Втім, Україна серйозно оцінює всі ризики і готова до будь-якого розвитку подій.