У Білорусі обмежили доступ до трьох районів, що межують з Київщиною та Чернігівщиною
У Білорусі обмежили доступ до трьох районів Гомельської області, які межують з Україною.
Про це йдеться у постанові, опублікованій на Національному правовому інтернет-порталі.
– Тимчасово обмежити в’їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області, – мовиться у документі.
Саме вони межують із Київською та Чернігівською областями. З цих районів починались спроби росіян захопити Київ у лютому.
Зазначено, що обмеження не поширюються на фізичних осіб, які прямують до прикордонної смуги:
- Для виконання трудових (службових) обов’язків;
- До місця проживання (місця перебування) і назад;
- До місця проживання (місця перебування) близьких родичів і назад;
Постанова набирає чинності у четвер, 22 грудня.
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