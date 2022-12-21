У Білорусі обмежили доступ до трьох районів, що межують з Київщиною та Чернігівщиною

Грудень, 21 в 12:47

У Білорусі обмежили доступ до трьох районів Гомельської області, які межують з Україною.

Про це йдеться у постанові, опублікованій на Національному правовому інтернет-порталі.

– Тимчасово обмежити в’їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області, – мовиться у документі.

Саме вони межують із Київською та Чернігівською областями. З цих районів починались спроби росіян захопити Київ у лютому.

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Зазначено, що обмеження не поширюються на фізичних осіб, які прямують до прикордонної смуги:

Для виконання трудових (службових) обов’язків;

До місця проживання (місця перебування) і назад;

До місця проживання (місця перебування) близьких родичів і назад;

Постанова набирає чинності у четвер, 22 грудня.

Раніше моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що Росія почала перекидати техніку і мобілізованих окупантів на південь Білорусі, ближче до кордону з Україною.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв про ризик нападу з боку Білорусі цієї зими.

Джерело: постанова Кабміну Республіки Білорусь