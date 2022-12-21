У ISW пояснили, чому візит Зеленського до Бахмута підриває інформаційну операцію Кремля
Візит президента України Володимира Зеленського до міста Бахмут Донецької області підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни.
Про це йдеться у зведенні американського інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зауважують, що 20 грудня Зеленський відвідав українських військових, які тримають оборону на напруженому бахмутському напрямку, та вручив їм нагороди.
В той же час Путін провів церемонію нагородження на найвищому рівні, відзначивши своїх маріонеток. Зокрема, нагороди отримали глави «ЛНР» Леонід Пасічник і «ДНР» Денис Пушилін. Також подяку отримали російські пропагандисти, зокрема, головред RT Маргарита Симоньян і російський військовий блогер Семен Пегов.
– Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики. Церемонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе учасником війни”, – йдеться у звіті.
Фахівці зазначають, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського на лінію фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.
– Окрім цього, у РФ заявили, що диктатор нагороджує “своїх героїв в Кремлі”, а не солдат, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території, – підсумовують в ISW.
У вівторок, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський приїхав до найгарічішої ділянки фронту – міста Бахмут. Він зустрівся з українськими захисниками та вручив їм державні нагороди.