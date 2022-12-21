У ISW пояснили, чому візит Зеленського до Бахмута підриває інформаційну операцію Кремля

Грудень, 21 в 8:52

Візит президента України Володимира Зеленського до міста Бахмут Донецької області підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни.

Про це йдеться у зведенні американського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що 20 грудня Зеленський відвідав українських військових, які тримають оборону на напруженому бахмутському напрямку, та вручив їм нагороди.

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В той же час Путін провів церемонію нагородження на найвищому рівні, відзначивши своїх маріонеток. Зокрема, нагороди отримали глави «ЛНР» Леонід Пасічник і «ДНР» Денис Пушилін. Також подяку отримали російські пропагандисти, зокрема, головред RT Маргарита Симоньян і російський військовий блогер Семен Пегов.

– Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики. Церемонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе учасником війни”, – йдеться у звіті.

Фахівці зазначають, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського на лінію фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.

– Окрім цього, у РФ заявили, що диктатор нагороджує “своїх героїв в Кремлі”, а не солдат, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території, – підсумовують в ISW.

У вівторок, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський приїхав до найгарічішої ділянки фронту – міста Бахмут. Він зустрівся з українськими захисниками та вручив їм державні нагороди.