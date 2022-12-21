Грудень, 21 в 17:19

Бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ збили російський броньований штурмовик Су-25 Грач.

Про це повідомляє ДШВ ЗСУ.

– Штурмовик противника був приземлений розрахунком зенітного ракетного комплексу, – повідомили в управлінні протиповітряної оборони штабу Командування ДШВ ЗС України.

У ДШВ зазначили, що на рахунку цієї бригади вже 34 збитих російських засобів повітряного нападу. З них – 20 літаків, 7 гелікоптерів, 7 дронів та крилатих ракет.

Зараз дивляться

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Десантно-штурмові війська ЗСУ збили 100 ворожих засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, у липні січеславські десантники вже збивали російський броньований штурмовик Су-25.

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗС України