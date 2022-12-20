Декабрь, 20 в 14:51

В понедельник, 19 декабря, украинские защитники сбили два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12:30 в Донецкой области.

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– Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск, — говорится в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 430 оккупантов, семь танков и 23 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В общем потери армии РФ в войне против Украины достигли 99 230 убитыми.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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