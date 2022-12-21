Декабрь, 21 в 17:40

Силы обороны Украины проводят наступательные операции по направлению Сватового и Кременной, которые находятся под российской оккупацией.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также он отметил, что в Белогоровке украинские защитники стабилизировали ситуацию.

– Там очень тяжело, там постоянно их обстреливают, круглосуточно проходят наступления, но ребята там выровняли ситуацию, и даже улучшили свои позиции, – отметил Гайдай.

В направлении Сватового и Кременной ситуация лучше, наступательные действия ВСУ проходят удачно.

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Глава ОВА заявил, что освобождение Луганщины дается украинским защитникам очень тяжело, поэтому ожидать быстрых прорывов нет смысла.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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