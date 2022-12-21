Освобождение Луганщины продолжается: ВСУ наступают в направлении Сватового и Кременной
Силы обороны Украины проводят наступательные операции по направлению Сватового и Кременной, которые находятся под российской оккупацией.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также он отметил, что в Белогоровке украинские защитники стабилизировали ситуацию.
– Там очень тяжело, там постоянно их обстреливают, круглосуточно проходят наступления, но ребята там выровняли ситуацию, и даже улучшили свои позиции, – отметил Гайдай.
В направлении Сватового и Кременной ситуация лучше, наступательные действия ВСУ проходят удачно.
Глава ОВА заявил, что освобождение Луганщины дается украинским защитникам очень тяжело, поэтому ожидать быстрых прорывов нет смысла.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.
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