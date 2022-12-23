Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною: ISW пояснив чому
Президент Росії Володимир Путін продовжує відмовлятися ставитися до президента України Володимира Зеленського як до рівноправного та суверенного партнера. Це ще більше свідчить про те, що Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною.
Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).
Як зазначається, російський диктатор продовжує висловлювати брехливі заяви про втручання західних країн в Україну, що нібито вбило клин у “російсько-українську історичну та культурну єдність”.
Все це має на меті поставити під сумнів становлення України як суверенної держави у 1991 році.
У той же час він згадує Україну як державу тільки для того, щоб неправдиво зауважити, що вона не йшла на переговори з Росією.
Путін також натякнув, що Росія сподівалася, що Захід “навчатиме” Україну дотримуватися Мінських домовленостей, але натомість її нібито обдурив Київ. Ці неправдиві слова мають на меті дискваліфікувати Україну з майбутніх прямих переговорів на підставі хибних передумов, що Україна порушила Мінські домовленості та що Київ не є незалежним гравцем, зазначають в ISW.
– Слова Путіна та Пєскова є складовими спроби переконати Сполучені Штати та НАТО обійти Україну та вести прямі переговори з Росією. Ця спроба навряд чи увінчається успіхом, враховуючи неодноразові заяви лідерів США та Європи щодо їх рішучості, що Україна вирішуватиме власний курс, – сказано у звіті.
Путін також подвоює спроби зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні.
В інституті додали, що використання Путіним терміну “війна” щодо вторгнення в Україну викликало певну плутанину в російському інформаційному просторі.