Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною: ISW пояснив чому

Грудень, 23 в 15:16

Президент Росії Володимир Путін продовжує відмовлятися ставитися до президента України Володимира Зеленського як до рівноправного та суверенного партнера. Це ще більше свідчить про те, що Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

Як зазначається, російський диктатор продовжує висловлювати брехливі заяви про втручання західних країн в Україну, що нібито вбило клин у “російсько-українську історичну та культурну єдність”.

Зараз дивляться

Все це має на меті поставити під сумнів становлення України як суверенної держави у 1991 році.

У той же час він згадує Україну як державу тільки для того, щоб неправдиво зауважити, що вона не йшла на переговори з Росією.

Путін також натякнув, що Росія сподівалася, що Захід “навчатиме” Україну дотримуватися Мінських домовленостей, але натомість її нібито обдурив Київ. Ці неправдиві слова мають на меті дискваліфікувати Україну з майбутніх прямих переговорів на підставі хибних передумов, що Україна порушила Мінські домовленості та що Київ не є незалежним гравцем, зазначають в ISW.

– Слова Путіна та Пєскова є складовими спроби переконати Сполучені Штати та НАТО обійти Україну та вести прямі переговори з Росією. Ця спроба навряд чи увінчається успіхом, враховуючи неодноразові заяви лідерів США та Європи щодо їх рішучості, що Україна вирішуватиме власний курс, – сказано у звіті.

Путін також подвоює спроби зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні.

В інституті додали, що використання Путіним терміну “війна” щодо вторгнення в Україну викликало певну плутанину в російському інформаційному просторі.