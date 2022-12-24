Декабрь, 24 в 7:00

Российские войска продолжают нести многочисленные потери на войне — на оккупированных территориях им не хватает больниц для раненых.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Так, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали для российских солдат. В частности, это произошло с медучреждениями в Беловодске и Марковке.

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19 декабря в Старобельске в хирургическое отделение районной больницы, которое обустроили под военный госпиталь, привезли около 100 раненых россиян.

Также в Генштабе сообщили, что 22 декабря в Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 российских военных противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.