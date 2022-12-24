Грудень, 24 в 7:00

Російські війська продовжують зазнавати численних втрат на війні – на окупованих територіях їм не вистачає лікарень для поранених.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі для російських солдатів. Зокрема це сталося з медзакладами в Біловодську та Марківці.

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19 грудня у Старобільську до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштували під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених росіян.

Також у Генштабі повідомили, що 22 грудня в Запорізькій області Сили оборони України знищили дві ворожі артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 російських військових противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.