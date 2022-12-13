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Факты / Україна

В Мелитополе и Луганске раненых оккупантов лечат в роддоме и санатории — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Мелитополе и Луганске раненых оккупантов лечат в роддоме и санатории — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

В оккупированном Луганске российские захватчики под военный госпиталь переоборудовали один из корпусов роддома.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Мелитополе в Запорожской области под военный госпиталь забрали помещение детского санатория. Для оказания квалифицированной медицинской помощи привозят персонал из Российской Федерации.

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Источник: Генштаб ВСУ
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