В Мелитополе и Луганске раненых оккупантов лечат в роддоме и санатории — Генштаб
В оккупированном Луганске российские захватчики под военный госпиталь переоборудовали один из корпусов роддома.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В Мелитополе в Запорожской области под военный госпиталь забрали помещение детского санатория. Для оказания квалифицированной медицинской помощи привозят персонал из Российской Федерации.
А наши Силы обороны продолжают уничтожать врага. Так, авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российского противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки ударили в два пункта управления и шесть районов сосредоточения личного состава оккупантов и склад горюче-смазочных материалов.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в результате взрыва в гостинице в Мелитополе ликвидировано около 200 российских оккупантов.