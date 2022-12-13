Декабрь, 13 в 7:56

В оккупированном Луганске российские захватчики под военный госпиталь переоборудовали один из корпусов роддома.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Мелитополе в Запорожской области под военный госпиталь забрали помещение детского санатория. Для оказания квалифицированной медицинской помощи привозят персонал из Российской Федерации.

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А наши Силы обороны продолжают уничтожать врага. Так, авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российского противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки ударили в два пункта управления и шесть районов сосредоточения личного состава оккупантов и склад горюче-смазочных материалов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в результате взрыва в гостинице в Мелитополе ликвидировано около 200 российских оккупантов.