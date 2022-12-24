Грудень, 24 в 17:00

Постійними обстрілами населених пунктів України російські окупанти щодня порушують вимоги Конвенції про закони і звичаї суходільної війни.

Про це написав у своєму Twitter-акаунті міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи сьогоднішній обстріл Херсону.

До допису він додав хештег #tribunal4russia (трибунал для Росії).

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– Росіяни щодня обстрілюють українські житлові будинки. Конвенція про закони та звичаї суходільної війни забороняє напад або бомбардування незахищених міст, сіл, будинків чи будівель. Але окупантам байдуже, – наголосив міністр.

russians are shelling ???????? residential buildings on a daily basis. The Convention respecting the Laws and Customs of War on Land prohibits the attack or bombardment of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended. But the occupiers don’t care.#tribunal4russia

4/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022

Він додав, що сьогоднішній жорстокий обстріл Херсону є помстою рашистів за позицію мешканців міста.

– Варварський обстріл Херсону російськими терористами – це не лише черговий воєнний злочин, а й помста його мешканцям, які чинили спротив окупації та довели усьому світу, що Херсон – це Україна, – зазначив Резніков.

Міністр уточнив, що Україна зможе запобігти подібним трагедіям, якщо матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, артилерії та боєприпасів великої дальності. Це озброєння дозволить покарати російських терористів та вигнати їх з території нашої держави.

Ukraine will be able to prevent such tragedies if it has more means of counter-battery warfare, more artillery and more long-range ammunition.

Thus, russian murderers will be punished and driven out from Ukraine.

2/2 https://t.co/sYEUf4imT5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022

Конвенція про закони і звичаї суходільної війни була ухвалена в 1907 році в Гаазі. Цей документ забороняє “будь-яким способом атакувати чи бомбардувати незахищені міста, селища, житлові будинки чи споруди”.

Як відомо, війська РФ сьогодні зранку завдали удару по центру Херсону. У вихідні там зазвичай багато людей. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню Град. Унаслідок атаки загинули щонайменше семеро людей, ще 58 зазнали поранень.