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Факти / Україна

РФ байдуже на конвенції про закони війни: Резніков прокоментував обстріли Херсону

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Постійними обстрілами населених пунктів України російські окупанти щодня порушують вимоги Конвенції про закони і звичаї суходільної війни.

Про це написав у своєму Twitter-акаунті міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи сьогоднішній обстріл Херсону.

До допису він додав хештег #tribunal4russia (трибунал для Росії).

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– Росіяни щодня обстрілюють українські житлові будинки. Конвенція про закони та звичаї суходільної війни забороняє напад або бомбардування незахищених міст, сіл, будинків чи будівель. Але окупантам байдуже, – наголосив міністр.

Він додав, що сьогоднішній жорстокий обстріл Херсону є помстою рашистів за позицію мешканців міста.

– Варварський обстріл Херсону російськими терористами – це не лише черговий воєнний злочин, а й помста його мешканцям, які чинили спротив окупації та довели усьому світу, що Херсон – це Україна, – зазначив Резніков.

Міністр уточнив, що Україна зможе запобігти подібним трагедіям, якщо матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, артилерії та боєприпасів великої дальності. Це озброєння дозволить покарати російських терористів та вигнати їх з території нашої держави.

Конвенція про закони і звичаї суходільної війни була ухвалена в 1907 році в Гаазі. Цей документ забороняє “будь-яким способом атакувати чи бомбардувати незахищені міста, селища, житлові будинки чи споруди”.

Як відомо, війська РФ сьогодні зранку завдали удару по центру Херсону. У вихідні там зазвичай багато людей. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню Град. Унаслідок атаки загинули щонайменше семеро людей, ще 58 зазнали поранень.

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