Постійними обстрілами населених пунктів України російські окупанти щодня порушують вимоги Конвенції про закони і звичаї суходільної війни.

Про це написав у своєму Twitter-акаунті міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи сьогоднішній обстріл Херсону.

До допису він додав хештег #tribunal4russia (трибунал для Росії).

russians are shelling ???????? residential buildings on a daily basis. The Convention respecting the Laws and Customs of War on Land prohibits the attack or bombardment of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended. But the occupiers don’t care. #tribunal4russia 4/13

Він додав, що сьогоднішній жорстокий обстріл Херсону є помстою рашистів за позицію мешканців міста.

Міністр уточнив, що Україна зможе запобігти подібним трагедіям, якщо матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, артилерії та боєприпасів великої дальності. Це озброєння дозволить покарати російських терористів та вигнати їх з території нашої держави.

Ukraine will be able to prevent such tragedies if it has more means of counter-battery warfare, more artillery and more long-range ammunition.

Thus, russian murderers will be punished and driven out from Ukraine.

2/2 https://t.co/sYEUf4imT5

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022