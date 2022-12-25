В Киевской области в храмах появятся Пункты несокрушимости — Кулеба

Декабрь, 25 в 10:07

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в области на базе храмов организуют Пункты несокрушимости.

— Накануне рождественских праздников имел честь встретиться с Предстоятелем Православной Церкви Украины, Блаженнейшим Митрополитом Епифанием. Обсудили ситуацию в Киевской области, межконфессиональные взаимоотношения и гуманитарные проекты для жителей. Одним из таких являются Пункты Несокрушимости, которые будут созданы на базе храмов, – написал глава ОВА.

Пункты несокрушимости предусматривают возможность для каждого бесплатно согреться или подзарядить гаджет даже в условиях длительного обесточивания. Каждый пункт будет иметь в наличии источник тепла, воды, освещения, интернета, питания для мобильных девайсов и места для отдыха.

Источник: Алексей Кулеба