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Факты / Україна

В Киевской области в храмах появятся Пункты несокрушимости — Кулеба

Бедрак Виктория, редактор ленты
В Киевской области в храмах появятся Пункты несокрушимости — Кулеба

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в области на базе храмов организуют Пункты несокрушимости.

— Накануне рождественских праздников имел честь встретиться с Предстоятелем Православной Церкви Украины, Блаженнейшим Митрополитом Епифанием. Обсудили ситуацию в Киевской области, межконфессиональные взаимоотношения и гуманитарные проекты для жителей. Одним из таких являются Пункты Несокрушимости, которые будут созданы на базе храмов, – написал глава ОВА.

Пункты несокрушимости предусматривают возможность для каждого бесплатно согреться или подзарядить гаджет даже в условиях длительного обесточивания. Каждый пункт будет иметь в наличии источник тепла, воды, освещения, интернета, питания для мобильных девайсов и места для отдыха.

Источник: Алексей Кулеба

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