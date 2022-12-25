На Київщині у храмах з’являться Пункти незламності – Кулеба

Грудень, 25 в 10:07

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області на базі храмів організують Пункти незламності.

– Напередодні різдвяних свят мав честь зустрітися із Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм. Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів. Одним із таких є Пункти Незламності, що будуть створені на базі храмів, – написав очільник ОВА.

Пункти незламності передбачають можливість для кожного безкоштовно зігрітись чи підзарядити гаджет навіть в умовах тривалого знеструмлення. Кожен пункт матиме у наявності джерело тепла, води, освітлення, інтернету, живлення для мобільних девайсів та місця для відпочинку.

Джерело: Олексій Кулеба