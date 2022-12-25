Грудень, 25 в 8:47

Протягом останніх днів швидкість просування окупантів у районі Бахмута, ймовірно, сповільнилася. Однак ще занадто рано говорити про те, що російський наступ з метою захоплення Бахмута досягнув кульмінації.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери визнали, що українським силам вдалося дещо сповільнити темпи російського наступу навколо Бахмута та навколишніх населених пунктів, а один з них стверджує, що ЗСУ відтіснили групи вагнерівців на позиції, які вони займали кілька днів тому.

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У ISW підрахували, що у листопаді та грудні російські війська зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем.

– Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що обмежені особовий склад і кількість боєприпасів російських військових, ймовірно, не дозволять їм підтримувати високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі.

Фахівці припускають, що повідомлення про важкі втрати членів ПВК Вагнера в районі Бахмута останніми тижнями також вплинули на нинішні оперативні можливості російських сил у цьому районі.

Фото: Міноборони РФ