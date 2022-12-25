Декабрь, 25 в 17:46

Российские оккупанты продолжают атаковать больницы в Херсонской области. В субботу, 24 декабря, враг попал в два медучреждения областного центра.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. Он обнародовал видео прилета вражеского снаряда по территории областной клинической больницы.

— Оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушены кабинет врача, часть крыши и система отопления, — написал он.

К счастью, в результате этих вражеских атак люди не пострадали.

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Напомним, что 24 декабря Россия ударила по центру Херсона, в результате чего погибли 10 человек, еще 55 получили ранения.

Террористы обстреляли город из реактивной системы залпового огня Град. Прокуратура открыла производство по факту вражеского обстрела Херсона (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305 дней.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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