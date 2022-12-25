Грудень, 25 в 17:46

Російські окупанти продовжують атакувати лікарні на Херсонщині. У суботу, 24 грудня, ворог поцілив у два медзаклади обласного центру.

Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він оприлюднив відео прильоту ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні.

– Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги – зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення, – написав він.

На щастя, внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали.

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Нагадаємо, що 24 грудня Росія ударила по центру Херсона, внаслідок чого загинуло 10 людей, ще 55 осіб отримали поранення.

Терористи обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню Град. Прокуратура відкрила провадження за фактом ворожого обстрілу Херсона (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305 днів.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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