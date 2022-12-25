Россия планирует наступление еще на одном направлении на Донбассе — Череватый

Декабрь, 25 в 17:02

Россия в дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой хочет начать еще одно наступление на Лиманском направлении.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Он отметил, что восток Украины остается главным театром военных действий, где противник сосредоточил наибольшее количество сил. Ежесуточно РФ применяет ствольную артиллерию, РСЗО, танковым огнем пытается поражать украинские позиции и использует авиацию.

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— Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери, — рассказал Череватый.

По его словам, за эти сутки только на Бахмутском направлении более 50 оккупантов было убито и около 80 ранено.