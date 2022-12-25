Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россия планирует наступление еще на одном направлении на Донбассе — Череватый

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

Россия в дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой хочет начать еще одно наступление на Лиманском направлении.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Он отметил, что восток Украины остается главным театром военных действий, где противник сосредоточил наибольшее количество сил. Ежесуточно РФ применяет ствольную артиллерию, РСЗО, танковым огнем пытается поражать украинские позиции и использует авиацию.

Сейчас смотрят

— Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери, — рассказал Череватый.

Читайте
Россияне оттягивают силы на Бахмут, чтобы защитить оккупированный Юг — эксперт

По его словам, за эти сутки только на Бахмутском направлении более 50 оккупантов было убито и около 80 ранено.

— Так же и на других направлениях врагу не дают прорваться и системно его уничтожают. В это утро, по данным Генштаба, уничтожены 620 оккупантов. Фактически ежесуточно враг теряет по батальону, — отметил он.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка