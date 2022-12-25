Росія планує наступ ще на одному напрямку на Донбасі – Череватий

Грудень, 25 в 17:02

Росія на додаток до атак під Бахмутом та Авдіївкою хоче розпочати ще один наступ на Лиманському напрямку.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Він зазначив, що Схід України залишається головним театром воєнних дій, де противник зосередив найбільшу кількість сил. Щодоби РФ застосовує ствольну артилерію, РСЗВ, танковим вогнем намагається вражати українські позиції та використовує авіацію.

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– Російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутським, Авдіївським і зараз спробує проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат, – розповів Череватий.

За його словами, за цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено.