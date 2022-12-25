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Факты / Україна

Спецназовцы РФ разведывают оборону ВСУ в дельте Днепра – ISW

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Спецназовцы РФ разведывают оборону ВСУ в дельте Днепра – ISW
Фото: Depositphotos

Российский спецназ разведывает украинскую оборону в дельте Днепра в правобережной части Херсонской области.

Таким предположением аналитики Института изучения войны (ISW) поделились в своей сводке.

Специалисты обратили внимание на сообщение одного из российских источников о том, что неустановленные российские спецназовцы высадились на Великом Потемкинском острове (юго-западнее Херсона, – Ред.).

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– Это согласовывается с заявлением начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина о том, что российские войска не изменили тактики на Юге Украины.

Они продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для разведки островов в дельте Днепра в Херсонской области, чтобы проверить способность Украины отражать российские атаки, – подчеркнули в Институте изучения войны.

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В то же время, добавляют в ISW, российские источники утверждают, что войска РФ якобы отразили попытки украинцев высадиться на Кинбурнской косе.

Кінбурнська коса

По их данным, украинские силы регулярно обстреливают косу из дальнобойной артиллерии, пытаясь закрепиться на косе.

Еще три недели назад руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что Вооруженные силы Украины контролируют все заезды на Кинбурнскую косу.

Поэтому российские оккупанты, которые до сих пор остаются на косе, не могут завезти туда дополнительную технику или усилить там личный состав.

По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российское командование определило главной задачей прекращения каких-либо действий ВСУ на Кинбурнской косе, потому что боятся высадки украинского десанта.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
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