Спецпризначенці РФ розвідують оборону ЗСУ в дельті Дніпра – ISW

Грудень, 25 в 14:04

Російські спецпризначенці розвідують українську оборону в дельті Дніпра в правобережній частині Херсонській області.

Таким припущенням аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поділилися в своєму зведенні.

Фахівці звернули увагу на повідомлення одного з російських джерел про те, що невстановлені російські спецпризначенці висадилися на Великому Потьомкінському острові (на південний захід від Херсону, – Ред.).

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– Це узгоджується із заявою начальника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна про те, що російські війська не змінили тактики на Півдні України. Вони продовжують використовувати диверсійно-розвідувальні групи для розвідки островів у дельті Дніпра в Херсонській області, щоб перевірити здатність України відбивати російські атаки, – наголосили в Інституті вивчення війни.

Водночас, додають в ISW, російські джерела стверджують, що війська РФ буцімто відбили спроби українців висадитися на Кінбурнській косі.

За їхніми даними, українські сили регулярно обстрілюють косу з далекобійної артилерії, намагаючись закріпитися на косі.

Нагадаємо, що ще три тижні тому керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв, що Збройні сили України контролюють усі заїзди на Кінбурнську косу.

Через це російські окупанти, які досі залишаються на косі, не можуть завезти туди додаткову техніку або посилити там особовий склад.

За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, російське командування визначило головним завданням припинення будь-яких дій ЗСУ на Кінбурнській косі, бо бояться висадки українського десанту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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