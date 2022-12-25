Декабрь, 25 в 18:45

В Киеве улучшается ситуация с энергоснабжением. Уже скоро столица может вернуться к плановым графикам отключения света.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

— Энергетикам удалось придумать схемы заживления 3 районов, которые в течение последней недели больше всего страдали от отсутствия света – это Оболонь, Куреневка и Борщаговка. Там после обстрелов люди находились без света несколько суток. А потом у них свет появлялся всего на 2-3 часа в сутки, — сказал он.

Коваленко добавил, что сейчас эти районы заживляются в одном ритме со всем Киевом. То есть, исчезла разница в графиках между правым и левым берегами столицы. Такого результата удалось добиться благодаря 3 причинам:

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энергетики придумали схемы заживления 3 районов столицы;

этому способствовала плюсовая температура за окном;

потребление электроэнергии в выходные обычно меньше, чем в рабочие дни.

Гендиректор Yasno отметил, что ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии.

— Мы сейчас очень близки к планированию и тем серым графикам, где свет может быть, а может не быть. Почти во всех этих графиках сегодня есть свет, – объяснил Коваленко.