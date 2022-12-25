Грудень, 25 в 18:45

У Києві покращується ситуація з енергопостачанням. Вже скоро столиця може повернутися до планових графіків відключення світла.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

– Енергетикам вдалося придумати схеми заживлення 3 районів, які протягом останнього тижня найбільше страждали від відсутності світла – це Оболонь, Куренівка та Борщагівка. Там після обстрілів люди перебували без світла по кілька діб. А потім у них світло з’являлося лише на 2-3 години на добу, – сказав він.

Коваленко додав, що зараз ці райони заживляють в одному ритмі з усім Києвом. Тобто зникла різниця у графіках між правим та лівим берегами столиці. Такого результату вдалось досягти завдяки 3 причинам:

Зараз дивляться

енергетики придумали схеми заживлення 3 районів столиці;

цьому сприяла плюсова температура за вікном;

споживання електроенергії у вихідні традиційно менше, ніж у робочі дні.

Гендиректор Yasno зауважив, що ситуація в Києві наразі дозволяє максимально наблизитися до планових графіків подачі електроенергії.

– Ми наразі дуже близькі до планування і до тих сірих графіків, де світло може бути, а може не бути. Майже у всіх цих графіках сьогодні є світло, – пояснив Коваленко.