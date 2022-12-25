В оккупированной Евпатории сообщают о взрывах
Требует проверки
Вечером 25 декабря во временно оккупированной Евпатории (Крым) раздались взрывы.
Об этом сообщили местные жители в социальных сетях, официального подтверждения пока нет.
Напомним, что вчера взрывы были слышны на севере Крыма — неподалеку от нефтебазы в Нижнегорском районе.
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В сети появилось видео, на котором можно услышать звук БПЛА, а после этого взрыв.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305 дней.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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