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Факты / Україна

В оккупированной Евпатории сообщают о взрывах

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
вибух

Вечером 25 декабря во временно оккупированной Евпатории (Крым) раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях, официального подтверждения пока нет.

Напомним, что вчера взрывы были слышны на севере Крыма — неподалеку от нефтебазы в Нижнегорском районе.

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В сети появилось видео, на котором можно услышать звук БПЛА, а после этого взрыв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305 дней.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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