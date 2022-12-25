Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

В окупованій Євпаторії повідомляють про вибухи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух

Ввечері 25 грудня у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим) пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах, офіційного підтвердження наразі немає.

Нагадаємо, що вчора вибухи було чутно на півночі Криму – неподалік нафтобази в Нижньогірському районі.

Зараз дивляться

У мережі з’явилося відео, на якому можна почути звук БПЛА, а після цього вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305 днів.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Росіяни обстрілюють Херсон, Берислав та інші міста, щоб залякати жителів правобережжя Дніпра

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка