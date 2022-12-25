Грудень, 25 в 18:35

Ввечері 25 грудня у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим) пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах, офіційного підтвердження наразі немає.

Нагадаємо, що вчора вибухи було чутно на півночі Криму – неподалік нафтобази в Нижньогірському районі.

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У мережі з’явилося відео, на якому можна почути звук БПЛА, а після цього вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305 днів.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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