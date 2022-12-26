28 столкновений и 225 обстрелов в сутки. Бахмутское направление остается самой горячей точкой фронта

Декабрь, 26 в 17:46

Восточный фронт остается главным эпицентром боевых действий, а Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганской области – главными горячими точками.

Об этом в эфире телемарафона Єдиних новин рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый.

— Например, только на Бахмутском направлении за сутки произошло 28 боевых столкновений и 225 обстрелов разными калибрами артиллерии и танками. Враг потерял 90 человек убитыми и около 110 ранеными. Таким образом, наши ВСУ мужеством, характером, слаженностью не дают прорвать нашу оборону и постоянно наносят урон врагу, — отметил он.

Кроме того, Череватый предположил, что можно ожидать, что противник из-за больших потерь и истощенности войск, а также тяжелых погодных условий и устойчивости нашей обороны, замедлит свои действия. Украинские военные, со своей стороны, будут действовать с учетом сложившейся оперативной ситуации.

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— Если мы будем видеть, что у нас достаточно сил и средств, и есть возможность огневого поражения, чтобы в то время, как у врага будет истощение, нанести по нему мощный удар, мы не будем делать паузы и нанесем его. И наоборот, если потребуется, чтобы сохранить личный состав, перегруппироваться, мы это сделаем. Ближайшие события все покажут, — говорит спикер.

Череватый добавил, что на Луганском направлении “происходит определенная инерция победы, когда люди ждали дальнейшего движения и это движение происходило — разумно, продуманно, грамотно”.

– Постоянно наши подразделения двигались и делали что-то, чтобы продолжать это движение. Но и учитывали, что враг там мощно системно укрепился. Такая работа продолжается и сейчас. На этом направлении есть основания для оптимизма. Шаг за шагом происходит необходимая деятельность, которая приближает каждый день освобождение определенных метров-километров нашей земли. Там работают очень профессиональные наши подразделения, в том числе, вероятно, одни из лучших сегодня в мире, десантно-штурмовые войска, — подчеркнул полковник Череватый.

По его словам, ВСУ противостоят вражеские десантные, механизированные, танковые подразделения, уже в значительной степени укомплектованные мобилизованными. Также есть подразделения так называемого корпуса народной милиции “ЛНР” и вагнеровцы.