28 зіткнень та 225 обстрілів за добу. Бахмутський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту

Грудень, 26 в 17:46

Східний фронт залишається головним епіцентром бойових дій, а Бахмутський і Авдіївський напрямки та деякі частини Луганської області — головними гарячими точками.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

– Наприклад, тільки на Бахмутському напрямку за добу відбулося 28 бойових зіткнень та 225 обстрілів різними калібрами артилерії та танками. Ворог втратив 90 людей вбитими і близько 110 пораненими. Таким чином, наші ЗСУ мужністю, характером, злагодженістю не дають прорвати нашу оборону й постійно наносять втрати ворогу, – зазначив він.

Крім того, Череватий припустив, що можна очікувати, що противник через великі втрати та виснаженість військ, важкі погодні умови й стійкість нашої оборони, сповільнить свої дії. Українські військові, зі свого боку, діятимуть з огляду на ту оперативну ситуацію, яка складеться.

Зараз дивляться

– Якщо ми будемо бачити, що в нас достатньо сил і засобів та є можливість вогневого ураження, щоб у той час, як у ворога буде виснаження, нанести по ньому потужний удар, ми не будемо робити паузи і нанесемо його. І навпаки, якщо буде потрібно, щоб зберегти особовий склад, перегрупуватися, ми це зробимо. Найближчі події все покажуть, — каже речник.

Череватий додав, що на Луганському напрямку “відбувається певна інерція перемоги, коли люди чекали подальшого руху і цей рух відбувався — розумно, продумано, грамотно”.

– Постійно наші підрозділи рухалися і робили щось, щоб продовжувати цей рух. Але й враховували, що ворог там доволі потужно системно укріпився. Така робота триває і зараз. На цьому напрямку є підстави для оптимізму. Крок за кроком відбувається необхідна діяльність, яка наближає щодня звільнення певних метрів-кілометрів нашої землі. Там працюють дуже професійні наші підрозділи, у тому числі, певно, одні з найкращих сьогодні в світі, десантно-штурмові війська, — підкреслив полковник Череватий.

За його словами, ЗСУ протистоять ворожі десантні, механізовані, танкові підрозділи, які вже значною мірою укомплектовані мобілізованими. Також є підрозділи так званого корпусу народної міліції “ЛНР” і вагнерівців.