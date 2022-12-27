Декабрь, 26 в 22:26

Ситуация в Донецкой области остается сложной. Бахмут, Кременная и другие направления нуждаются сейчас в максимуме сил и концентрации.

Об этом в вечернем обращении 26 декабря сообщил президент Владимир Зеленский.

– Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, “минусировать” их, — сказал он.

Зеленский отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду — за взятие в плен оккупантов в Донецкой области.

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А также 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении.

Глава государства поблагодарил всех работников энергетических предприятий и ремонтные бригады за то, что “в Сочельник и Рождество удалось дать людям больше энергии”.

– Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 млн человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно убывает. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат, — сказал президент.

Сегодня Зеленский провел расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей.

Он заверил, что все, о чем договорились в Вашингтоне, “реализуем быстро, насколько это возможно”.