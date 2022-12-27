Грудень, 26 в 22:26

Ситуація на Донеччині залишається складною. Бахмут, Кремінна та інші напрямки потребують зараз максимуму сил і концентрації.

Про це у вечірньму зверненні 26 грудня повідомив президент Володимир Зеленський.

– Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую усім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, але й вибивати окупантів, “мінусувати” їх, – сказав він.

Зеленський відзначив 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду – за взяття в полон окупантів на Донеччині.

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А також 80-ту й 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку.

Глава держави подякував всім працівникам енергетичних підприємств та ремонтним бригадам за те, що “у Святвечір і Різдво вдалося дати людям більше енергії”.

– Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 млн людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат, – сказав президент.

Сьогодні Зеленський провів розширену нараду щодо підсумків візиту до США та реалізації домовленостей.

Він запевнив, все, про що домовились у Вашингтоні, “реалізуємо швидко, наскільки це можливо”.