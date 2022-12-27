Россия хочет получить баллистические ракеты из Ирана: сколько батарей Patriot нужно для борьбы с ними

Декабрь, 26 в 23:54

Россия попытается получить баллистические ракеты из Ирана для новых ударов по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

Он отметил, что военные способности вооруженных Сил РФ истощаются безумными темпами, а их производство оружия является неэффективным.

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По словам Загороднюка, для борьбы с иранскими баллистическими ракетами Украине понадобится большое количество ЗРК Patriot, поскольку “одна батарея — это один населенный пункт”.

– Нам в любом случае потребуется большое количество ЗРК Patriot, и это будет процесс. Если РФ получит это оружие, это будет проблемой для нас. Потому что мы просто не успеем обеспечить себя Patriot за короткое время, — сказал он.

Загороднюк отметил, что сейчас враг анализирует результаты своих предварительных обстрелов, впоследствии может снова ударить по критической инфраструктуре.

Оккупанты планируют маршруты таким образом, чтобы избежать системы противовоздушной обороны Украины.