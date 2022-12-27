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Факти / Україна

Росія хоче отримати балістичні ракети з Ірану: скільки батарей Patriot потрібно для боротьби з ними

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Patriot
Фото: Getty Images

Росія намагатиметься отримати балістичні ракети з Ірану для нових ударів по території України.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

Він зазначив, що військові спроможності збройних Сил РФ виснажуються шаленими темпами, а їхнє виробництво зброї є неефективним.

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За словами Загороднюка, для боротьби з іранськими балістичними ракетами Україні знадобиться велика кількість ЗРК Patriot, оскільки “одна батарея – це один населений пункт”.

– Нам в будь-якому випадку треба буде велика кількість ЗРК Patriot, і це буде процес. Якщо РФ вдасться отримати цю зброю, це буде проблемою для нас. Тому що ми просто не втигнемо забезпечити себе Patriot за короткий період часу, – сказав він.

Загороднюк зазначив, що зараз ворог аналізує результати своїх попередніх обстрілів, згодом може знову вдарити по критичній інфраструктурі.

Окупанти планують маршрути таким чином, аби уникнути системи протиповітряної оборони України.

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