Грудень, 26 в 10:37

Російські війська зараз перебувають у глухому куті на фронті в Україні, а тому РФ не зможе переломити ситуацію взимку на свою користь.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю виданню Liga.net. Таким чином він відповів на запитання, чого очікувати взимку на фронті.

Буданов пояснив, що єдина ділянка, де війська РФ ще пробують наступати, – це Бахмут (Донецька область). Проте й там значних успіхів агресор не досягнув.

Зараз дивляться

– Докорінної зміни ситуації в найближчий період не очікується. На це є низка об’єктивних причин. Росія перебуває зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще “намагається намагатись” наступати, – це Бахмут. Особливих успіхів на цьому напрямку не мають, – зазначив Буданов.

Керівник розвідки нагадав, що із серпня окупанти періодично заявляють, що Бахмут “майже захоплено”. Проте вже закінчується грудень, а українські військові утримують там позиції.

Буданов уточнив, що, окрім Бахмута, росіяни ще пробують концентрувати сили “трошки північніше” від цього міста, а також у напрямку Запоріжжя. Проте в розвідці не вважають, що окупанти зможуть домогтися там якихось успіхів.

Керівник ГУР нагадав, що війська РФ уже кілька разів пробували здійснювати невеликі локальні наступи. Водночас українське військове командування їх заздалегідь виявило, і ці наступи успіху не мали.

– Тому докорінної зміни ситуації з боку РФ зараз ми не очікуємо. Коментувати наші дії я не буду, – наголосив Буданов.

Він додав, що навіть російські мобілізовані, які зараз проходять бойове злагодження, не зможуть кардинально змінити ситуацію на фронті.

– Докорінно вони нічого змінити не можуть, – запевнив Буданов.

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний спрогнозував, що російські війська можуть спробувати знову атакувати Київ.

Командувач Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук повідомляв, що розглядається сценарій, за якого РФ може планувати новий наступ з території Білорусі наприкінці лютого 2023 року.

Водночас в Держдепартаменті США інформували, що серед російських високопосадовців відбуваються дискусії, чи здатна їхня армія здійснити такий наступ на Україну.