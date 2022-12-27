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Бахмут, Кременная и планы на следующий год: Зеленский провел заседание Ставки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Бахмут, Кременная и планы на следующий год: Зеленский провел заседание Ставки
Фото: Офис президента

Во вторник, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, также обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в том числе вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная.

— На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием. Отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год, — говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками.

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К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Источник: Офис президента
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