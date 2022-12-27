Грудень, 27 в 15:11

У вівторок, 27 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, також обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна.

– На засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік, – йдеться в повідомленні.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

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До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.