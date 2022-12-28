BBC представило пять сценариев развития войны в Украине в 2023 году

Декабрь, 27 в 22:13

2023 год может стать решающим в войне России против Украины. Об этом сообщают журналисты BBC со ссылкой на версии от разных экспертов.

Пообщавшись с аналитиками, издание представило пять сценариев развития войны в 2023 году.

Весеннее наступление России будет ключевым

Заместитель директора Института стратегических исследований Великобритании Майкл Кларк уверен, что в следующем году ключевым фактором станет судьба весеннего наступления России, в частности, на Донбассе.

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По мнению эксперта, продолжение войны не имеет никаких сценариев, пока армия мобилизованных россиян, которых сейчас готовят к наступлению, не терпит поражение на поле боя.

— Никогда нельзя исключать возможность того, что Киев начнет неожиданное новое наступление. Единственная перспектива – короткое и неустойчивое прекращение огня. Путин дал понять, что не остановится. И Украина дала понять, что будет бороться, – говорится в издании.

Украина отвоюет свою землю

Военный аналитик Андрей Пионтковский подчеркнул, что у Украины есть шанс восстановить свою территориальную целостность в следующем году.

Однако на это должны работать как решимость украинцев, так и желание Запада поставлять в Украину оружие и добивать РФ санкциями.

– Точные сроки неизбежной украинской победы будут определяться скоростью, с которой НАТО сможет принять новый революционный пакет боевых средств нападения, – заявил эксперт.

По его словам, Мелитополь станет ключевой боевой точкой в течение следующих месяцев, возможно, даже недель.

– Вернув Мелитополь, украинцы легко перейдут к Азовскому морю, фактически отрезав поставки и связь с Крымом. Капитуляция России будет официально согласована на технических переговорах после сокрушительного продвижения Украины на поле боя, – сказал Пионтковский.

Конца не видно

Аналитик Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта считает, что перспективы переговоров неутешительны.

Для потенциального мирного соглашения необходимо изменить основные требования, по крайней мере, одной стороне.

— К сожалению, это и дальше будет долгосрочная политическая, экономическая и военная битва решимости. И до конца 2023 года она, скорее всего, еще продлится, — цитирует эксперта BBC.

Барбара Занчетта уверена, что ключ к окончанию войны может быть внутри России, поскольку цена так называемой победы для российских элит слишком высока.

Нет другого выхода, кроме поражения России

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес отметил, что весь импульс находится на стороне Украины, и уже в 2023 году она сможет выиграть войну.

Зимой активность боев спадет. Но эксперт не сомневается, что украинские силы смогут справиться с холодами лучше оппонента, ведь из Великобритании, Канады и Германии поступает зимнее оборудование.

— В конце 2023 года Крым будет полностью под контролем и суверенитетом Украины, хотя может быть и определенный вид соглашения, что позволит России постепенно сворачивать свое военно-морское присутствие в Севастополе. Продолжится реконструкция украинской инфраструктуры вдоль побережья Азовского моря, включая важные порты Мариуполь и Бердянск, а восстановление Северо-Крымского канала, перенаправляющего воду из Днепра в Крым, станет еще одним важным проектом, который привлечет внимание, — считает Ходжес.

Ожидайте большего от того же

По словам военного эксперта из Тель-Авива Дэвида Гендельмана, следует сосредоточиться на том, чего хочет каждая из сторон войны.

Оккупация Луганской и Донецкой области продолжится, но большой российский прорыв, как вот наступление с Юга на Павлоград, с целью окружить украинские силы на Донбассе, маловероятен.

— Наиболее вероятно продолжение нынешней тактики — медленное перемалывание украинских сил на узких направлениях и медленное продвижение, как в Бахмуте и в районе Авдеевки, с такой же возможной тактикой в районе Сватового-Кременной, — отмечают в материале.

Эксперт уверен, что успех ВСУ в Сватовом поставил бы под угрозу весь Северный фланг линии российского фронта.