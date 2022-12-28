BBC представило п’ять сценаріїв розвитку війни в Україні у 2023 році

Грудень, 27 в 22:13

2023 рік може стати вирішальним у війні Росії проти України. Про це повідомляють журналісти BBC з посиланням на версії від різних експертів.

Поспілкувавшись з аналітиками, видання представило п’ять сценаріїв розвитку війни у 2023 році.

Весняний наступ Росії буде ключовим

Заступник директора Інституту стратегічних досліджень Великої Британії Майкл Кларк упевнений, що наступного року ключовим фактором стане доля весняного наступу Росії, зокрема, на Донбасі.

Зараз дивляться

На думку експерта, продовження війни не має жодних сценаріїв, поки армія мобілізованих росіян, яких наразі готують до наступу, не зазнає поразки на полі бою.

– Ніколи не можна виключати можливості того, що Київ розпочне неочікуваний новий наступ. Єдина перспектива – коротке та нестійке припинення вогню. Путін дав зрозуміти, що не зупиниться. І Україна дала зрозуміти, що боротиметься, – йдеться у виданні.

Україна відвоює свою землю

Військовий аналітик Андрій Піонтковський наголосив, що Україна має шанс відновити свою територіальну цілісність наступного року.

Однак на це мають працювати як рішучість українців, так і бажання Заходу постачати в Україну зброю та добивати РФ санкціями.

– Точні терміни неминучої української перемоги будуть визначатися швидкістю, з якою НАТО зможе прийняти новий революційний пакет бойових засобів нападу, – заявив експерт.

За його словами, Мелітополь стане ключовою бойовою точкою впродовж наступних місяців, можливо, навіть тижнів.

– Повернувши Мелітополь, українці легко перейдуть до Азовського моря, фактично відрізавши постачання та зв’язок з Кримом. Капітуляція Росії буде офіційно погоджена на технічних перемовинах після нищівного просування України на полі бою, – сказав Піонтковський.

Кінця не видно

Аналітик Департаменту військових досліджень Королівського коледжу Лондона Барбара Занчетта вважає, що перспективи переговорів невтішні.

Для потенційної мирної угоди необхідно змінити основні вимоги, принаймні одній стороні.

– На жаль, це й надалі буде довготривала політична, економічна та військова битва рішучості. І до кінця 2023 року вона, швидше за все, ще триватиме, – цитує експерта ВВС.

Барбара Занчетта впевнена, що ключ до закінчення війни може бути всередині Росії, оскільки ціна так званої перемоги для російських еліт надто висока.

Немає іншого виходу, крім поразки Росії

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес зазначив, що весь імпульс наразі перебуває на боці України, і вже у 2023 році вона зможе виграти війну.

Взимку активність боїв спаде. Але експерт не сумнівається, що українські сили зможуть впоратися з холодами краще, ніж опонент, адже із Великої Британії, Канади та Німеччини надходить зимове обладнання.

– Наприкінці 2023 року Крим буде повністю під контролем та суверенітетом України, хоч може бути й певний вид угоди, що дозволить Росії поступово згортати свою військово-морську присутність у Севастополі. Триватиме реконструкція української інфраструктури вздовж узбережжя Азовського моря, включаючи важливі порти Маріуполь і Бердянськ, а відновлення Північно-Кримського каналу, який перенаправляє воду з Дніпра до Криму, стане ще одним важливим проєктом, який приверне увагу, – вважає Годжес.

Очікуйте більшого

За словами військового експерта із Тель-Авіва Девіда Гендельмана, потрібно зосередитися на тому, чого хоче кожна зі сторін війни.

Окупація Луганської та Донецької області продовжиться, але великий російський прорив, як ось наступ з Півдня на Павлоград, із метою оточити українські сили на Донбасі, менш імовірний.

– Найбільш імовірним є продовження нинішньої тактики – повільне подрібнення українських сил на вузьких напрямках і повільне просування, як у Бахмуті та в районі Авдіївки, з такою ж можливою тактикою в районі Сватового-Кремінної, – наголошують в матеріалі.

Експерт впевнений, що успіх ЗСУ у Сватовому поставив би під загрозу весь Північний фланг лінії російського фронту.