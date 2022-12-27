Декабрь, 27 в 6:08

В ночь на 27 декабря в Запорожье были слышны взрывы.

По свидетельствам очевидцев, громкие звуки раздались почти одновременно с сиренами за несколько минут до полуночи.

Как впоследствии сообщили Telegram-каналы, пригород областного центра был под обстрелом из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Сейчас смотрят

Официальные комментарии пока не поступали.

К слову, есть информация, что после обстрела Запорожья оккупанты получили ответ от Вооруженных сил Украины.

Известно, что этой ночью было громко в Токмаке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.