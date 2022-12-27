Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Били из ЗРК С-300: в пригороде Запорожья раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

В ночь на 27 декабря в Запорожье были слышны взрывы.

По свидетельствам очевидцев, громкие звуки раздались почти одновременно с сиренами за несколько минут до полуночи.

Как впоследствии сообщили Telegram-каналы, пригород областного центра был под обстрелом из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Сейчас смотрят

Официальные комментарии пока не поступали.

К слову, есть информация, что после обстрела Запорожья оккупанты получили ответ от Вооруженных сил Украины.

Известно, что этой ночью было громко в Токмаке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка