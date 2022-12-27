Били из ЗРК С-300: в пригороде Запорожья раздались взрывы
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В ночь на 27 декабря в Запорожье были слышны взрывы.
По свидетельствам очевидцев, громкие звуки раздались почти одновременно с сиренами за несколько минут до полуночи.
Как впоследствии сообщили Telegram-каналы, пригород областного центра был под обстрелом из зенитно-ракетных комплексов С-300.
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Официальные комментарии пока не поступали.
К слову, есть информация, что после обстрела Запорожья оккупанты получили ответ от Вооруженных сил Украины.
Известно, что этой ночью было громко в Токмаке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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