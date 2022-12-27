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Факти / Україна

Гатили з ЗРК С-300: у передмісті Запоріжжя пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух
Фото: Depositphotos

Уночі проти 27 грудня в Запоріжжі було чутно вибухи.

За свідченнями очевидців, гучні звуки пролунали майже одночасно з сиренами за кілька хвилин до опівночі.

Як згодом повідомили Telegram-канали, передмістя обласного центру було під обстрілом із зенітно-ракетних комплексів С-300.

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Офіційних коментарів поки не надходило.

До слова, є інформація, що після обстрілу Запоріжжя окупанти отримали відповідь від Збройних сил України.

Відомо, що цієї ночі було гучно в Токмаку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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