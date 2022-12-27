На пляж Одессы вынесло пакеты аварийной питьевой воды из затонувшего крейсера Москва
На одесский пляж вынесло пакеты аварийной питьевой воды для экипажа российского корабля.
“Дары моря” запечатлел одессит Денис Канин, а обнародовало фотографии местное издание Думская.
Журналисты предположили, что эти пакеты могли быть на борту крейсера Москва, затонувшего более восьми месяцев назад.
– Судя по всему, коварный план флота России заключался в том, чтобы засорить нам пляжи и море, – отметили в издании.
Напомним, что флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва – загорелся и затонул после поражения двумя ракетами Р-360 Нептун 13 апреля.
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Источник: Думская
Фото: Денис Канин