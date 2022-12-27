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Факты / Україна

На пляж Одессы вынесло пакеты аварийной питьевой воды из затонувшего крейсера Москва

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Пакет аварійної питної води на пляжі Одеси

На одесский пляж вынесло пакеты аварийной питьевой воды для экипажа российского корабля.

“Дары моря” запечатлел одессит Денис Канин, а обнародовало фотографии местное издание Думская.

Пакет аварійної питної води на пляжі Одеси
Пакет аварійної питної води на пляжі Одеси
Пакет аварійної питної води на пляжі Одеси
Пакет аварійної питної води на пляжі Одеси
На пляж Одессы вынесло пакеты аварийной питьевой воды из затонувшего крейсера Москва / 2 фотографии

Журналисты предположили, что эти пакеты могли быть на борту крейсера Москва, затонувшего более восьми месяцев назад.

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– Судя по всему, коварный план флота России заключался в том, чтобы засорить нам пляжи и море, – отметили в издании.

Напомним, что флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва – загорелся и затонул после поражения двумя ракетами Р-360 Нептун 13 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Думская

Фото: Денис Канин

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