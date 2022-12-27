На пляж Одеси винесло пакети аварійної питної води із затонулого крейсера Москва
На одеський пляж винесло пакети аварійної питної води для екіпажу російського корабля.
“Морські дарунки” сфотографував одесит Денис Канін, а оприлюднило світлини місцеве видання Думская.
Журналісти припустили, що ці пакети могли бути на борту крейсера Москва, який затонув ще понад вісім місяців тому.
– Зважаючи на все, підступний план флоту Росії полягав у тому, щоб засмітити нам пляжі та море, – наголосили у виданні.
Нагадаємо, що флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва – зайнявся та затонув після ураження двома ракетами Р-360 Нептун 13 квітня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Думская
Фото: Денис Канін