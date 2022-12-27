Грудень, 27 в 8:00

На одеський пляж винесло пакети аварійної питної води для екіпажу російського корабля.

“Морські дарунки” сфотографував одесит Денис Канін, а оприлюднило світлини місцеве видання Думская.

На пляж Одеси винесло пакети аварійної питної води із затонулого крейсера Москва / 2 фотографии

Журналісти припустили, що ці пакети могли бути на борту крейсера Москва, який затонув ще понад вісім місяців тому.

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– Зважаючи на все, підступний план флоту Росії полягав у тому, щоб засмітити нам пляжі та море, – наголосили у виданні.

Нагадаємо, що флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва – зайнявся та затонув після ураження двома ракетами Р-360 Нептун 13 квітня.

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Джерело: Думская

Фото: Денис Канін