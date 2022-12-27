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Факти / Україна

На пляж Одеси винесло пакети аварійної питної води із затонулого крейсера Москва

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Пакет аварійної питної води на пляжі Одеси

На одеський пляж винесло пакети аварійної питної води для екіпажу російського корабля.

“Морські дарунки” сфотографував одесит Денис Канін, а оприлюднило світлини місцеве видання Думская.

Пакет аварійної питної води на пляжі Одеси
Пакет аварійної питної води на пляжі Одеси
Пакет аварійної питної води на пляжі Одеси
Пакет аварійної питної води на пляжі Одеси
На пляж Одеси винесло пакети аварійної питної води із затонулого крейсера Москва / 2 фотографии

Журналісти припустили, що ці пакети могли бути на борту крейсера Москва, який затонув ще понад вісім місяців тому.

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– Зважаючи на все, підступний план флоту Росії полягав у тому, щоб засмітити нам пляжі та море, – наголосили у виданні.

Нагадаємо, що флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва – зайнявся та затонув після ураження двома ракетами Р-360 Нептун 13 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Думская

Фото: Денис Канін

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