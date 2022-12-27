На нужды армии РФ: российский олигарх пытался вывезти из Украины руду на 2 млрд грн

Декабрь, 27 в 13:54

Прокремлевский олигарх готовился вывезти в Россию более 160 тыс. тонн украинской железной руды, спрятанной на подпольных складах. Сырье, стоимость которого оценили почти в 2 млрд грн, он планировал передать на нужды армии страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, руда была обнаружена на территории нескольких морских портов Украины.

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– Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова. После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза, – говорится в сообщении.

По оперативной информации, полезные ископаемые планировали передать потребностям металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок.

На изъятое имущество наложен арест, решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).