На потреби армії РФ: російський олігарх намагався вивезти з України руду на 2 млрд грн
Прокремлівський олігарх готувався вивезти до Росії понад 160 тис. тонн української залізної руди, яку він сховав на підпільних складах. Сировину, вартість якої оцінили в майже 2 млрд грн, він планував передати на потреби армії країни-агресора.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як зазначається, руду виявили на території декількох морських портів України.
– Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова. Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу, – йдеться у повідомленні.
За оперативною інформацією, корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.
На вилучене майно накладено арешт, вирішується питання щодо його передачі до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).