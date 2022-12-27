На потреби армії РФ: російський олігарх намагався вивезти з України руду на 2 млрд грн

Грудень, 27 в 13:54

Прокремлівський олігарх готувався вивезти до Росії понад 160 тис. тонн української залізної руди, яку він сховав на підпільних складах. Сировину, вартість якої оцінили в майже 2 млрд грн, він планував передати на потреби армії країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, руду виявили на території декількох морських портів України.

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– Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова. Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу, – йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

На вилучене майно накладено арешт, вирішується питання щодо його передачі до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).