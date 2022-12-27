Декабрь, 27 в 14:03

В Снигиревском районе Николаевской области полицейские эксгумировали тела семи гражданских, которые из-за оккупации были похоронены ненадлежащим образом.

Удалось сделать это во время стабилизационных мер, которые продолжаются в настоящее время на освобожденной от российских захватчиков территории области.

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Так, в селе Центральном 82-летнюю женщину, погибшую из-за попадания вражеского снаряда во двор ее дома, родные похоронили среди деревьев в саду прямо на территории домовладения.

Во дворе исправительной колонии было эксгумировано тело осужденного, который умер от болезни, пока отбывал наказание.

На огороде частного дома в селе Вавилово правоохранители обнаружили захоронение 64-летней местной жительницы.

Женщина умерла от болезни, а родственникам из-за оккупации населенного пункта пришлось похоронить ее на огороде рядом с домом.

Эксгумировали полицейские и тело погибшего из-за вражеских обстрелов жителя Любомировки.

Его жена также похоронила во дворе.

Еще троих умерших местные жители похоронили на кладбище.

Правоохранители уже установили окончательную причину смертей погибших благодаря проведенной судебно-медицинской экспертизе и вернули тела родственникам для перезахоронения по всем обычаям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Полиция Николаевской области