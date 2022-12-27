Поліцейські ексгумували тіла семи цивільних на Миколаївщині

Грудень, 27 в 14:03

У Снігурівському районі Миколаївської області поліцейські ексгумували тіла семи цивільних, які через окупацію були поховані неналежним чином.

Вдалося зробити це під час стабілізаційних заходів, які нині тривають на звільненій від російських загарбників території області.

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Так, у селі Центральному 82-річну жінку, яка загинула через влучання ворожого снаряду в двір її будинку, рідні поховали серед дерев у садку просто на території домоволодіння.

На подвір’ї виправної колонії було ексгумовано тіло засудженого, який помер через хворобу, поки відбував покарання.

На городі приватного будинку в селі Вавілове правоохоронці виявили поховання 64-річної місцевої жительки.

Жінка померла від хвороби, а родичам через окупацію населеного пункту довелось поховати її на городі поряд із будинком.

Ексгумували поліцейські й тіло загиблого через ворожі обстріли жителя Любомирівки.

Його дружина теж поховала на подвір’ї.

Ще трьох померлих місцеві жителі поховали на цвинтарі.

Правоохоронці вже встановили остаточну причину смертей загиблих завдяки проведеній судово-медичній експертизі та повернули тіла родичам для перепоховання за всіма звичаями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.

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Джерело: Поліція Миколаївщини