РФ атакует часто, но безрезультатно – британская разведка о боях на Донбассе
За последние два дня боевые действия больше всего сосредоточены на Бахмутском направлении в Донецкой области и вблизи Сватово в Луганской области.
– Россия продолжает частые незначительные наступления, однако мало территории переходило от одной стороны к другой, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
На Севере, предполагают в оборонном ведомстве, среди сил, которые РФ не так давно перебросила в Беларусь, могли быть элементы 1 гвардейской танковой армии России.
Британские разведчики не исключают, что это формирование проводило обучение перед развертыванием.
Однако в Минобороны Великобритании не уверены, что у России есть дополнительные подразделения, необходимые для приведения элементов этой танковой армии к боевой готовности.
Напомним, что, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, у российских войск было незначительное продвижение в районе Бахмута Донецкой области, но украинские защитники врага вытеснили.
По состоянию на сегодняшний день россияне пытаются окружить город, но у них это не получается.
В настоящее время, добавляет Анна Маляр, российская армия пытается выйти на административную границу Донецкой области.
Цель россиян – сделать это до конца 2022 года.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.