Декабрь, 27 в 9:42

За последние два дня боевые действия больше всего сосредоточены на Бахмутском направлении в Донецкой области и вблизи Сватово в Луганской области.

– Россия продолжает частые незначительные наступления, однако мало территории переходило от одной стороны к другой, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

На Севере, предполагают в оборонном ведомстве, среди сил, которые РФ не так давно перебросила в Беларусь, могли быть элементы 1 гвардейской танковой армии России.

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Британские разведчики не исключают, что это формирование проводило обучение перед развертыванием.

Однако в Минобороны Великобритании не уверены, что у России есть дополнительные подразделения, необходимые для приведения элементов этой танковой армии к боевой готовности.

Напомним, что, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, у российских войск было незначительное продвижение в районе Бахмута Донецкой области, но украинские защитники врага вытеснили.

По состоянию на сегодняшний день россияне пытаются окружить город, но у них это не получается.

В настоящее время, добавляет Анна Маляр, российская армия пытается выйти на административную границу Донецкой области.

Цель россиян – сделать это до конца 2022 года.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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