РФ атакує часто, але безрезультатно – британська розвідка про бої на Донбасі

Грудень, 27 в 9:42

Упродовж останніх двох діб бойові дії найбільше зосереджені на Бахмутському напрямку в Донецькій області та поблизу Сватового в Луганській області.

– Росія продовжує часті незначні наступи, однак мало території переходило від однієї сторони до іншої, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

На Півночі, припускають в оборонному відомстві, серед сил, які РФ нещодавно перекинула до Білорусі, могли бути елементи 1 гвардійської танкової армії Росії.

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Британські розвідники не виключають, що це формування проводило навчання перед розгортанням.

Однак у Міноборони Великої Британії не впевнені, що Росія має додаткові підрозділи, необхідні для приведення елементів цієї танкової армії до бойової готовності.

Нагадаємо, що, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, російські війська мали незначне просування в районі Бахмута Донецької області, але українські захисники ворога витіснили.

Станом на сьогодні росіяни намагаються оточити місто, але в них це не виходить.

Нині, додає Ганна Маляр, російська армія намагається вийти на адміністративний кордон Донецької області.

Мета росіян – зробити це до кінця 2022 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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