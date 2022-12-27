Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты до конца года хотят выйти на админграницы Донецкой области — Маляр

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия поставила перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца 2022 года.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Они (российские оккупанты — Ред.) поставили себе задачу до конца календарного года выйти на (административные границы — Ред.) границы Донецкой области, — сказала Анна Маляр.

Что касается Бахмута, то он, по словам замминистра обороны, является нашей восточной крепостью. Там российский враг сконцентрировал больше всего военной техники и вооружения.

Сейчас смотрят

– Там (в районе Бахмута – Ред.) было незначительное продвижение, но врага вытеснили. По состоянию на сегодняшний день враг пытается окружить город, но у них это тоже не получается, – отметила заместитель министра обороны.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что инфраструктура Бахмута почти на 60% полностью или частично уничтожена.

Читайте
Не имеют ресурсов и хотят паузу. Войска РФ замедлили наступление на Бахмут — ISW

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка