Декабрь, 27 в 7:27

Российская армия поставила перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца 2022 года.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Они (российские оккупанты — Ред.) поставили себе задачу до конца календарного года выйти на (административные границы — Ред.) границы Донецкой области, — сказала Анна Маляр.

Что касается Бахмута, то он, по словам замминистра обороны, является нашей восточной крепостью. Там российский враг сконцентрировал больше всего военной техники и вооружения.

Сейчас смотрят

– Там (в районе Бахмута – Ред.) было незначительное продвижение, но врага вытеснили. По состоянию на сегодняшний день враг пытается окружить город, но у них это тоже не получается, – отметила заместитель министра обороны.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что инфраструктура Бахмута почти на 60% полностью или частично уничтожена.